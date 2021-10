Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo

© Unsplash

As redes sociais Facebook e Instagram e o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp estão em baixo em vários países, incluindo em Portugal.

As falhas começaram a ser reportadas pelos utilizadores depois das 16h20 (hora de Lisboa).

No Twitter, o "apagão" no WhatsApp também um dos tópicos mais discutidos neste momento. De acordo com o site Downdetector, também o Facebook Messenger regista falhas.

Também através do Twitter, o Facebook, Instagram, WhatsApp lamentam os problemas detetados esta tarde e garantem estar a tentar resolver o problema o "mais rapidamente possível".