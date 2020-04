Facebook lança videochamadas em grupo. Vem aí o Messenger Rooms

O novo messenger Rooms vai permitir agrupar videochamadas © Facebook

A pandemia colocou milhões de pessoas em casa, mas não as afastou umas das outras. Aqui, a tecnologia tem tido um papel relevante. Com o isolamento foram muitas as apps de videochamada em grupo que surgiram nos últimos meses.

Além do Skype, o Zoom e a Houseparty têm sido as aplicações mais usadas. O Facebook, um gigante tecnológico, não quer perder utilizadores e anunciou esta sexta-feira o lançamento de chamadas em grupo através do Messenger.

A informação foi confirmada por Mark Zuckerberg. "Vamos estar a fazer isto durante algum tempo", disse o fundador da rede social, que anunciou a novidade num vídeo live.

O novo Messenger Rooms é em todo semelhante ao Zoom, mas não tem qualquer limite de tempo ou versão paga. Além disso, a funcionalidade ser transversal a outras marcas do grupo de Zuckerberg, como o Whatsapp e o Instagram.

Seja para teletrabalho ou apenas para encurtar a distância da família, o novo Messenger Rooms estará disponível em breve em qualquer smartphone.