Facebook poderá ter um novo nome em breve

O Facebook não é a primeira empresa tecnológica conhecida a mudar de nome © Chris Delmas/AFP

Por Carolina Quaresma 20 Outubro, 2021 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um segredo bem guardado, mesmo dentro das paredes da própria empresa. O Facebook estará a planear mudar a sua marca com um novo nome. Segundo um relatório divulgado jornal digital The Verge, que cita uma fonte "com conhecimento direto sobre o assunto", o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, deverá pronunciar-se sobre a mudança, no próximo dia 28 de outubro, durante a conferência anual da empresa "Connect". A revelação poderá, no entanto, acontecer mais cedo.

A reformulação, de acordo com o The Verge, terá como objetivo o reposicionamento da gigante tecnológica como uma produtora de tecnologia e não apenas de redes sociais. Desta forma, o novo nome colocará o Facebook como apenas mais uma marca, ao lado do Instagram e do WhatsApp, por exemplo.

Um porta-voz do Facebook disse ao jornal britânico The Guardian que a empresa "não comenta boatos ou especulações".

Esta possibilidade de alteração da marca chega num momento em que o Facebook enfrenta pressões após revelações da denunciante Frances Haugen, que disse ao Congresso dos Estados Unidos que a empresa coloca os lucros à frente da segurança dos utilizadores e esconde que as suas plataformas são prejudiciais para os menores, fomentam a divisão social e minam a democracia.

No início deste mês, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram estiveram em baixo durante várias horas. Todos os serviços do Facebook estiveram interrompidos, incluindo as comunicações internas e serviços de segurança física.

O Facebook não é a primeira empresa de tecnologia conhecida a mudar de nome. Em 2015, o Google reorganizou-se com uma holding chamada Alphabet, para afirmar que não era apenas um motor de busca, mas um conglomerado em expansão.