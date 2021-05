© Direitos Reservados / DECO

Por Rui Tukayana 17 Maio, 2021 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização de defesa do consumidor fez as contas aos dados do ano passado e afirma que registou mais de 20 mil contactos e queixas relativas aos serviços de fornecimento de internet fixa.

É por isso que lançou uma ferramenta que permite medir a velocidade de internet em casa de cada consumidor. Até aqui nada de novo, mas a iniciativa da DECO Proteste vai mais além. Se a velocidade registada for "manifestamente" uma violação dos valores contratados, este site dá conta dos passos a tomar para uma reclamação eficaz.

Quando anunciou a ferramenta, a organização de defesa do consumidor lembrou que nos últimos 15 anos a categoria "telecomunicações" tem feito parte do desonroso Top-3 das reclamações e pedidos de informação que chegam à DECO Proteste.

A velocidade de ligação à internet é uma das queixas mais comuns. Os internautas afirmam que o serviço que lhes é prestado fica aquém daquilo que está no contrato.

Com esta ferramenta, e em caso de um incumprimento considerável, a organização avança com uma reclamação enviada para a ANACOM, pedindo para que a situação seja corrigida. No entanto, se "a solução proposta pelos operadores não for positiva, a DECO Proteste propõe-se a mediar o conflito e, em última instância, a representar os consumidores em sede arbitral."