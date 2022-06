Foguetão chinês deixa rasto de lixo espacial visível em Portugal e Espanha

© Reprodução Facebook/João Costa

A reentrada na atmosfera de lixo espacial proveniente do foguetão chinês CZ-2F foi visível em Portugal e Espanha na noite desta segunda-feira.

Os detritos que se incendiaram ao entrar na atmosfera surgiram no céu como vários pontos com rasto de luz, entre as 23h30 e 23h32 horas (hora portuguesa).

"A nossa rede registou a reentrada do foguetão chinês CZ-2F em Espanha na última noite", referiu a Rede de Investigação de Meteoritos de Bolas de Fogo, no Twitter.

Também Alberto Castro-Tirado, investigador do Instituto de Astrofísica da Andaluzia confirmou o fenómeno, captado pelas estações astronómicas BOOTES-1, em Huelva e BOOTES-2, em Málaga.

Nas redes sociais, tanto portugueses como espanhóis partilharam fotografias e vídeos do momento:

Estes detritos resultaram do lançamento do foguetão que colocou na Estação Espacial Tiangong três astronautas, no passado dia 5 de junho.

O objetivo desta missão é a conclusão dos trabalhos na estação espacial chinesa Tiangong ("Palácio Celestial"), incluindo a ligação de dois módulos de laboratório, ao módulo Tianhe, lançado em abril do ano passado.