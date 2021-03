O protótipo Starship completou com sucesso a missão de levantar voo e aterrar, mas acabou por explodir no solo da base da empresa de Elon Musk, no Texas.

Por TSF/AFP 04 Mar, 2021 • 01:49

Um novo protótipo do Starship, da SpaceX, conseguiu aterrar esta quarta-feira num voo de teste no Texas, mas acabou por explodir no solo.

O lançamento do foguetão não tripulado, que foi transmitido em direto no Youtube, atingiu o objetivo de aterrar em segurança, mas a explosão destruiu por completo o aparelho.

O protótipo SN10, da empresa do multimilionário Elon Musk, faz parte de um conjunto de engenhos que, no futuro, servirão para transportar humanos a Marte.

Outros dois protótipos idênticos também já tinham explodido na aterragem em ensaios realizados em dezembro e no início de fevereiro.