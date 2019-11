© Rui Tukayana / TSF

No que diz respeito a earphones, aqueles pequenos auscultadores que se enfiam dentro da orelha, não há muitas propostas no mercado com esta tecnologia.

Estes têm um pequeno microfone que capta os ruídos externos, o som ambiente. Esse barulho é constantemente analisado pelo chip que está dentro de cada um dos auscultadores e é ele que depois envia para os nossos ouvidos, uma espécie de negativo desse som.

É isto o cancelamento ativo de ruído. Por oposição ao passivo, que se limita a abafar o ruído de fundo.

E assim, os Freebuds 3 da Huawei nada têm a ver com propostas recentes e populares como os Airdots da Xiaomi .

Estes, da Huawei são bem melhores que esses e têm como concorrentes mais sérios os Airpods Pro da Apple , ou os Sony WF1000XM3 .

Contra essas propostas, a solução da Huawei perde em duas frentes. A qualidade do cancelamento de ruído, mas também do próprio som que debitam. Mas se deixam escapar os adversários por aí, recuperam terreno noutro campo: são bem mais baratos do que os rivais.