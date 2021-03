Fundação Champalimaud no top 5 na área da inteligência artificial. Costa já deu os parabéns

Centro da Fundação Champalimaud, em Lisboa © Paulo Spranger/Global Imagens

O primeiro-ministro saudou, esta sexta-feira, a Fundação Champalimaud, que foi considerada a quarta melhor instituição sem fins lucrativos na área da inteligência artificial, considerando que prestigia Portugal e "honra a ciência portuguesa".

Numa mensagem transmitida na sua conta pessoal na rede social Twiiter, António Costa deu os parabéns à Fundação Champalimaud, considerando que aquela distinção "prestigia Portugal e honra a ciência portuguesa".

"Demonstra que a aposta no conhecimento científico e no desenvolvimento do saber através da ciência e da inovação é o caminho certo para competirmos com os melhores à escala global", defende.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro assinala que, no ano passado, "Portugal passou ao grupo dos países fortemente inovadores, de acordo com o European Innovation Scoreboard" (EIS 2020).

"Mais um passo dado para consolidarmos este desafiante caminho", acrescenta.