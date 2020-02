São estes os dois dispositivos com que a Samsung quer atacar o mercado da gama média, os telefones que custam mais do que 300 euros, mas não ultrapassam os 500.

Numa competição entre estes dois novos Samsung, há um dado que salta logo à vista. Um custa mais cem euros do que o outro. E que diferenças trazem esses €100? O vídeo explica tudo.

Fisicamente, não há grandes diferenças entre o Galaxy A51 e o Galaxy A71. Mas elas existem mesmo assim. O tamanho do ecrã - e de todo o equipamento - é uma delas. O A71 é mais crescido. No entanto, é também mais fininho do que o irmão.

No interior há diferenças importantes

O A51 vem com um processador Exynos, feito pela própria Samsung, que às vezes deixa a desejar. Já o A71 tem um Qualcomm SnapDragon 730. Não é o mais poderoso dos SnapDragon, mas as melhorias face ao CPU que está no A51 são muito evidentes.

O que ajuda, e muito, o processador é a memória RAM. No Galaxy A51 o que há são 4GB. No A71 esse valor sobe para os 6GB. Não é nada de excepcional, mas é uma mudança muito bem-vinda.

Na fotografia também

No que diz respeito às fotos, a grande diferença está no sensor principal. No A51 ele é de 48MP, com uma abertura máxima de 2.0. O Galaxy A71 está ainda mais bem servido, com um sensor de 64MP e uma abertura de f/1.8.

Tudo o resto é igual: ultra grande angular, a lente macro e o sensor de profundidade.

O tamanho da bateria também pende para o A71

Onde também há diferenças a favor do A71 é na bateria. O Galaxy A51 tem uma de 4000mAh face aos 4500mAh do irmão maior. E como se isso não bastasse, o A71 tem carregamento rápido a 25W.

Pena é que nenhum deles tenha 5G, a grande falha nos dois.