Atualmente no campo dos smartphones com ecrã flexível, quem vai na frente é a Huawei e a Samsung. E essa corrida a dois está a ser liderada pela gigante sul-coreana.

A marca já tem à venda em Portugal o Galaxy Z Fold2, um equipamento que face à geração anterior foi melhorado, e bem, precisamente nas áreas onde o Fold original deixava a desejar.

É o caso do ecrã externo. No modelo anterior, ele era pequeno demais. Agora já não é. É verdade que é mais fino do que os ecrãs habituais, mas é bastante alto e esse aspeto dá-lhe um ar elegante.

Quanto ao ecrã mais distintivo, o principal e flexível, apesar de ser muito capaz e muito funcional, também é de sublinhar que nem tudo é perfeito e vem com uma película protetora que tem a particularidade de fazer com que ao longo do tempo ele encha de dedadas. Dito de outra forma: prepara-se para limpar o ecrã dobrável com alguma regularidade.

No vídeo acima pode assistir à análise completa.