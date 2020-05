Google ajuda retalhistas portugueses nos processos de internacionalização

© Drew Angerer /Getty Images/ AFP

A Google Portugal iniciou esta terça-feira o Retail Export Accelerator Program, orientado para as empresas portuguesas de retalho com o objetivo de acelerar processos de internacionalização, tendo sido selecionados sete retalhistas, entre os quais o Continente e Dott.

"Uma vez que acreditamos muito no potencial que os retalhistas portugueses têm, achámos que fazia todo o sentido lançar este programa para os ajudar neste percurso", afirmou Nuno Pimenta, responsável das áreas de 'startups', retalho e viagens na Google Portugal, numa apresentação do programa aos jornalistas.

"Vamos ter sete retalhistas portugueses ao longo de 10 semanas em oito sessões, vamos ter cerca de seis equipas diferentes da Google envolvidas", onde se vai trabalhar desde a identificação de mercados potenciais ou como ultrapassar barreiras operacionais, entre outros pontos, prosseguiu.

Os sete retalhistas portugueses são o Continente, Dott, Hôma, Lion of Porches, Mr. Blue, PCDIGA e Zippy.

"O crescimento do 'ecommerce' na Europa Ocidental entre 2016 e 2020 cresceu a um ritmo de cerca de 60% ao ano", dados pré-pandemia, referiu Nuno Pimenta.

O responsável referiu que "cerca de 50% das pessoas que moram nestes países da Europa Ocidental (...) compram fora do seu país de origem", o que "reforça aqui também a dimensão da oportunidade para os retalhistas portugueses".

O Retail Export Accelerator Program visa proporcionar às empresas recursos e ferramentas de que precisam para as suas estratégias de crescimento e para a aceleração dos seus processos de internacionalização.

"Este programa surge na sequência de outros programas de aceleração, projetos e iniciativas lançadas e disponibilizadas para apoiar 'startups' e empresas portuguesas de diferentes dimensões e diferentes indústrias", refere a Google.

"As empresas foram selecionadas com base nas suas fortes propostas de valor e por contarem com equipas ágeis que poderão testar e adaptar os seus comportamentos e estratégias de modo a aproveitar ao máximo cada uma das sessões do programa", refere a tecnológica.

No início do ano, a Google Portugal tinha já trazido para Portugal a primeira edição do StartUps Growth Lab, um programa Google for Startups constituído por workshops, formação e 'mentoring' para 'startups' portuguesas para acelerar o crescimento por via da aquisição de novos clientes e de receita.

"No mês passado, a Indico Capital Partners juntou-se à Google para lançar o Indico Accelerator by Google for StartUps em Portugal. Além dos programas de aceleração, desde 2016 temos em Portugal o Atelier Digital, cursos de formação gratuitos e ferramentas para ajudar as pessoas a encontrarem trabalho, progredirem nas suas carreiras ou fazerem crescer os seus negócios", adianta.