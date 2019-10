Google está cheia de novidades, mas nenhuma vem para Portugal. Por enquanto...

O smartphone Google Pixel 4 © Reuters

Há já vários anos que outubro é sinónimo de novo telemóvel com selo Google. Este ano não foi diferente.

Sem grandes surpresas reservadas para o momento do lançamento, o que há a destacar entre as novidades é que finalmente os Pixel se juntam aos principais rivais e passam a ter desbloqueio facial. Outra novidade é trazida pelo ecrã que terá uma taxa de atualização de 90Hz. Há ainda tecnologia que acelera os comandos de voz e um radar.

De sublinhar que esta última tecnologia, e outros rumores que circulam pela net, ainda alimentaram a esperança que o novo Pixel fosse anunciado também para Portugal, no entanto, para já: nada.

Mas o anúncio desta terça-feira foi muito além do telemóvel. Por exemplo, a Google anunciou também um novo portátil o Pixelbook Go, com um ecrã de 13 polegadas e com o Chrome OS como sistema operativo.

Houve também espaço para mostrar os PixelBuds, uns auscultadores inteligentes.

E se nada do que já foi referido tem data para chegar a Portugal, o mesmo se passa com o Nest WiFi. Só que aqui há uma nuance. Atualmente a versão original deste equipamento vende-se no nosso país (chama-se Google WiFi) portanto é de admitir a hipótese de que esta segunda geração dos routers WiFi da Google também venham a ser disponibilizados por cá. Face à geração anterior, são bastante mais potentes na distribuição do sinal e que fazem também as vezes de coluna inteligente com o a tecnologia Assistente Google.

O problema é que em Portugal ainda não foi lançado esse tal Assistente Google e sem ele... nada feito.