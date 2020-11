A Google tem um novo serviço em Portugal.

O sistema de pagamentos Google Pay já está a funcionar entre nós. No entanto, pelo menos para já, as compras não podem ser controladas diretamente a partir da app criada pela gigante de internet para gerir esses pagamentos.

Em Portugal, a Google optou por atribuir esse serviço a intermediários. Instituições financeiras que aderiram à iniciativa, que são todas digitais e que têm todas sede no estrangeiro.

Por enquanto, são sete: Bunq, Curve, Monese, N26, Revolut, Transferwise e Viva Wallet. Em todas estas apps há agora a hipótese de se adicionar o Google Pay e como a iniciativa também tem como parceiros tanto a Mastercard, como a Visa, a partir de agora, passa a ser possível utilizar este sistema para fazer pagamentos em lojas que aceitem este tipo de cartões.

Para pagar, em vez de se encostar o cartão bancário ao terminal de pagamentos, basta aproximar o telemóvel, inserir o PIN do equipamento e está pago. Veja todos os pormenores no vídeo acima.

Sobre segurança, se o telemóvel se perder, ou se for roubado, a Google explica que "o utilizador pode usar a função "Localizar o meu dispositivo" para bloquear instantaneamente o telemóvel" e assim impedir pagamentos. Pode também protegê-lo com uma nova palavra-passe ou até mesmo limpar as suas informações pessoais.

Para já, apenas as apps de bancos digitais anunciaram a compatibilidade e disponibilidade do Google Pay. Agora, a bola passa para o lado da banca tradicional. É natural que, a prazo, também os bancos portugueses se queiram juntar a este serviço.

Saiba como ativar e usar o Google Pay no vídeo em cima.