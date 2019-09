Portugal está na lista de 38 nações a quem o regulador já deu luz verde ao equipamento do Google © Charles Platiau/Reuters

Há já alguns anos que numa mão cheia de países os telemóveis Google Pixel são vendidos e rivalizam com os topo de gama da Apple ou da Samsung. Até agora, o nosso país tem estado à margem de tudo isso, mas são cada vez mais as evidências de que esses dias poderão estar a chegar ao fim.

A mais recente prova vem do 9 to 5 Google que, num artigo publicado no final da semana passada, refere que a tecnologia Motion Sense vai funcionar em 38 países e Portugal é um deles. Na prática, o Motion Sense é aquilo que o site descreve como "a característica que verdadeiramente separa o novo Google Pixel 4 de qualquer outro telefone lançado anteriormente".

O que acontece é que o Motion Sense usa tecnologia radar avançada e isto obrigou a Google a obter autorização dos países onde quer comercializar o equipamento, ou pelo menos, a tecnologia. E na lista de 38 nações cujo regulador já deu luz verde ao equipamento está Portugal.

E para que serve um radar dentro de um telefone?

Isso já a Google mostrou. No Pixel 4 vai ser possível controlar algumas aplicações usando apenas gestos. Sublinhe-se, contudo, que outras fabricantes já tentaram coisas do género (leia-se: controlo por gestos) nomeadamente recorrendo a sensores de profundidade, mas até agora, nenhuma delas tem funcionado realmente bem.

Contactada pela TSF, fonte da Google em Portugal apenas disse não ter "nenhum comentário a fazer neste momento". Outra coisa não seria de esperar, já que o telefone ainda nem sequer foi apresentado oficialmente. Esse anúncio está marcado para o dia 15 de outubro. Talvez nessa data - talvez - a gigante tecnológica avance com mais algum dado que inclua informações sobre Portugal.