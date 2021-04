Google seleciona projeto português para programa Impact Challenge on Climate

© Robyn Beck/AFP

O CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento foi hoje selecionado pela Google para integrar o programa 'Impact Challenge on Climate' com a sua plataforma de sustentabilidade AYR, que recompensa comportamentos neutros em carbono na mobilidade.

Segundo explica o CEiiA em comunicado, o AYR é "uma plataforma de sustentabilidade que recompensa as pessoas e comunidades por não emitirem dióxido de carbono (CO2) -- em vez de fazê-las pagar pelas suas emissões --, possibilitando a criação de mercados locais voluntários de carbono nos quais os créditos digitais verdes circulam como 'tokens verdes'".

"Os utilizadores podem trocar esses créditos por outros serviços e as empresas podem compensar localmente a sua pegada de carbono, contribuindo para a acelerar a transição global para cidades neutras em carbono", refere.

Nos próximos três meses, o CEiiA e outras 10 entidades internacionais vão trabalhar com a equipa do 'Impact Challenge on Climate' da Google, sendo que os próximos dois anos serão dedicados à escalabilidade do AYR em cidades de todo o mundo.

"Recebemos uma quantidade impressionante de inscrições para o nosso programa 'Impact Challenge on Climate Google.org' e ficámos convencidos com o conceito inovador do AYR, onde cidadãos, comunidades e empresas são recompensados por comportamentos de mobilidade sustentável", refere o responsável da Google para as regiões da EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e APAC (Ásia Pacífico).

"Isto estabelece a primeira pedra para a implementação de mercados locais voluntários de carbono. Estamos muito entusiasmados por apoiar o CEiiA para continuar a desenvolver a plataforma AYR e estamos entusiasmados para trabalhar com esta equipa", acrescenta Rowan Barnett, citado no comunicado.

Já para o presidente executivo do CEiiA, José Rui Felizardo, "esta é uma grande oportunidade para Portugal e para o CEiiA", reforçando o seu "contributo ativo" para o "desafio planetário associado às alterações climáticas".

"Esta seleção impulsionará a nossa plataforma AYR e dá-nos a possibilidade de trabalhar em estreita colaboração com vários parceiros em todo o mundo", sustenta.

O 'Impact Challenge on Climate' da Google é um programa que financia ideias disruptivas que usem tecnologias para acelerar um futuro mais verde e resiliente, recebendo as organizações selecionadas financiamento e suporte personalizado da Google para ajudar a dar vida às suas ideias.

O CEiiA é um centro de engenharia e desenvolvimento que concebe, desenvolve e produz novas tecnologias, produtos e serviços para uma sociedade mais sustentável. Destaca-se como um dos maiores investidores em Investigação & Desenvolvimento (I&D) em Portugal e trabalha em estreita ligação com a indústria e as universidades em setores de alta tecnologia, como o automóvel e a mobilidade, a aeronáutica, o oceano e o espaço.

Na área da mobilidade, o CEiiA trabalha há mais de 15 anos no desenvolvimento de novos conceitos, tecnologias, produtos e serviços, desde o desenvolvimento automóvel, passando pela mobilidade elétrica, até à mobilidade como serviço ('mobility-as-a-service').

Atualmente, o centro está a trabalhar o conceito de sustentabilidade como serviço ('sustainability-as-a-service') e a desenvolver novas tecnologias com vista à criação de novos serviços e modelos de negócios orientados para a emergência de cidades neutras em carbono.