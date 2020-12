A Google acaba de lançar em Portugal o Stadia, um serviço de "streaming" que está para os jogos como a Netflix está para as séries.

O Google Stadia é uma plataforma que tanto permite que se jogue no ecrã de um telemóvel, ou de um tablet, como no de um PC, ou mesmo em frente ao televisor, como se estivesse ligada a uma consola. A diferença é que não está. De facto, todo o processamento gráfico e computacional é feito em instalações e máquinas pertencentes à Google. Do lado do utilizador, a única coisa que passa são as imagens do jogo e nem sequer é necessário fazer o download. Aqui, o entretenimento é instantâneo.

Foi há um ano que este serviço foi lançado nos Estados Unidos. De lá para cá, os bugs foram sendo limados e a experiência de utilização foi bastantante melhorada. Não só isso, como o catálogo de vídeojogos é também mais vasto do que o era há um ano.

Duas versões: Google Stadia e Google Stadia Pro

Para quem apenas quiser experimentar a tecnologia, e a ligação à net, pode fazê-lo na versão totalmente gratuita. Aí estão disponíveis jogos como o Destiny 2, prontos a serem jogados. Precisa de se regitar, mas esse registo não implica sequer fornecer dados do cartão de crédito.

Quem optar pela versão Pro tem acesso a mais títulos, mas terá de pagar 10 euros por mês. A boa notícia é que tal como acontece com o Netflix, ou com o Spotify, a Google prevê a partilha da conta com outros membros da família. Seis no total.

O que funciona de forma diferente de plataformas como o Spotify é que, apesar da mensalidade, há títulos que têm de ser comprados à parte. E se é verdade que alguns têm desconto, outros nem por isso. Basta olhar para o preço de alguns dos vídeojogos que estão em pré-venda: Humankind (50 euros), Cyberpunk 2077 (60 euros) e Hitman 3 (70 euros).

Sim, leu bem, o Stadia inclui um dos jogos mais esperados de 2020: Cyberpunk 2077, no qual o ator Keanu Reeves é um dos protagonistas.

Um "rollout" que não é instantâneo

O lançamento oficial no nosso país aconteceu esta segunda-feira às cinco da tarde, mas a Google lembra que a disponibilização é progressiva. De acordo com a gigante da internet, só ao fim de 24 horas é que o Stadia chegará a todos os portugueses.