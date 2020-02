"Capturada" pela Terra. Há uma "mini lua" a orbitar o planeta

Tal como a Lua, o 2020 CD3 está a fazer um movimento de transladação em torno da Terra © Erdem Sahin/EPA

Há uma "mini lua" a orbitar a Terra. Trata-se de um pequeno asteroide de passagem pelo sistema solar que acabou por ser "capturado" pela força gravitacional do planeta.

O asteroide apelidado de 2020 CD3 tem entre 1.9 e 3.5 metros de diâmetro e foi descoberto na noite de 15 de fevereiro por uma equipa de astrónomos em Tucson, Arizona.

"Grandes notícias", escreveu Kacper Wierzchos, investigador do Catalina Sky Survey, programa da NASA em parceria com o Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona. "A Terra capturou um objeto/possível mini lua chamado 2020 CD3."

Esta descoberta é importante, destaca Kacper Wierzchos, porque há cerca de um milhão de pedras espaciais e este é apenas o segundo asteroide a orbitar a Terra desde que há registo, depois do RH120, entre junho de 2006 e setembro de 2007.

Tudo indica que o 2020 CD3 tenha entrado na órbita da Terra há três anos e está temporariamente ligado ao planeta, sem previsão de quando vai abandonar a órbita.

Elon Musk já garantiu que este objeto não se trata do carro da Tesla enviado para o Espaço em 2018, que se encontra na órbita do Sol. "Não é meu", escreveu no Twitter.