Habituámo-nos a partir e vimos Marte como nunca. As melhores imagens do Espaço de 2019

Por Carolina Rico 27 Dezembro, 2019 • 08:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em 2019 rumamos ao Espaço mais do que nunca. No ano em que se assinalam 50 anos do primeiro "grande passo para a humanidade" exploramos o lado oculto da lua e quase tocamos o sol, sem perder as asas: a missão da sonda Parker foi um sucesso. Já Israel e a índia não tiveram tanta sorte.

Logo no primeiro dia do novo ano, a New Horizons sobrevoou pela primeira vez Ultima Thule, o corpo celeste mais longínquo já visitado no Sistema Solar, e Christina Koch e Jessica Meir fizeram história com o primeiro passeio espacial exclusivamente feminino.

Graças a um acordo entre a Rússia e a NASA viajamos mais vezes até à Estação Espacial Internacional e cápsula Crew Dragon da SpaceX pôs-se (finalmente) a caminho, após meses de sucessivos adiamentos. A empresa de Elon Musk também fez o primeiro lançamento de um satélite comercial com sucesso e em 30 minutos os seus foguetes regressaram à Terra.

Assistimos a um eclipse total do sol, um asteroide passou muito perto da terra, fotografámos pela primeira vez um buraco negro e Saturno visto pelo Hubble nem parece real. Foram muitas as descobertas da sonda InSight em Marte, mas também do rover Curiosity. São do planeta vermelho algumas das imagens mais impressionantes do ano.

Este ano também fica marcado pela descoberta de vapor de água pela primeira vez num planeta em "zona habitável", o K2-18b, e este mês foi lançado um novo satélite para estudar planetas fora do sistema solar com ajuda de empresas portuguesas, o Cheops.

VEJA AQUI AS MELHORES FOTOGRAFIAS DO ANO