Horizonte Europa. Quase cem mil milhões para inovação

O novo programa Horizonte Europa, a principal iniciativa da União Europeia (UE) para apoiar a investigação e a inovação, é apresentado esta terça-feira, numa conferência internacional online organizada pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

Investigadores, líderes empresariais, incluindo o presidente da agora muito falada BioNTech, Ugur Sahin, e de responsáveis políticos e governamentais de toda a Europa, vão ajudar a mobilizar vontades e recursos para o programa "Horizonte Europa, 2021-27".

Um programa que se pretende em estreita articulação com os programas nacionais de recuperação e resiliência, no quadro do programa "Next Generation EU".

O Horizonte Europa é o atual programa-quadro plurianual da UE destinado a apoiar a área da investigação e inovação, com um orçamento previsto de 95,5 mil milhões de euros, a aplicar entre 2021 e 2027. Está assente em três pilares: excelência científica, desafios globais e competitividade industrial europeia, e ainda a Europa inovadora.

Vão ser apresentadas e discutidas ideias para a promoção da dupla transição verde e digital em toda a Europa, em associação com uma recuperação resiliente e um Espaço Europeu da Investigação - ERA renovado.

Nesta presidência portuguesa do Conselho da União Europeia é assumida a necessidade de aumentar o investimento público e privado em I&D (Investigação e Desenvolvimento).

A Comissão Europeia de Úrsula Von Der Leyen definiu recentemente a meta de 3% do investimento em I&D, tendo por base o produto interno bruto de cada país, até 2030.

Em Portugal a coordenação da estratégia para o "Horizonte Europa", é feita através da Rede PERIN - "Portugal in Europe Research and Innovation Network", que inclui as principais agências financiadoras e promotoras de I&D, designadamente a FCT, a ANI, agência nacional de inovação, a AICIB, Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a Agência ERASMUS e, entre outros, a DGES, em estreita articulação com os gabinetes de promoção dos programas europeus nas instituições académicas e de investigação, assim como em empresas, associações empresariais e centros de incubação de empresas.

A conferência desta terça-feira é transmitida a partir do Centro Cultural de Belém (Lisboa), a sede da presidência portuguesa, e conta com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura e Educação, Mariya Gabriel.