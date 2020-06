É esta quinta-feira que chega às lojas nacionais outra maravilha criada pela Huawei.

O que hoje é lançado é mais um membro da família P40. São estes os smartphones que atualmente apresentam as melhores características no que diz respeito às fotos e à gravação vídeo.

Este é o P40 Pro+, o mais avançado e mais caro elemento desta geração de rebentos da Huawei. Um telefone onde praticamente tudo é melhor do que o que se encontra nos concorrentes, mas que ao mesmo tempo sofre de um mal que recomenda a que se exerça muita ponderação na altura da compra.

Ele é mais um dos equipamentos da Huawei que estão proibidos de ter PlayStore e os outros serviços da Google. Na net vão surgindo métodos para contornar esse problema, mas a verdade é que não é a mesma coisa.

Uma falha que a marca chinesa tenta colmatar carregando o P40 Pro+ com tudo o que há de melhor no mercado. Por exemplo, o acabamento cerâmico na parte traseira do equipamento.

Ou com o ecrã OLED a 90Hz arredondado nos lados e também nos topos.

Ou com o sistema de câmaras. O sensor principal é de 50MP, e fisicamente ocupa uma área nunca vista num smartphone. Também a lente cinematográfica, ultra grande angular é de alta qualidade. Mas para além dessas, tem ainda uma lente com um zoom ótico de 3x.

No entanto, só para mostrar aos outros o que é capaz de fazer, a Huawei pôs neste telefone uma outra lente telefoto capaz de fazer um zoom de 10x. É uma maravilha da engenharia.

Um topo de gama com preço a condizer. O P40 Pro+ custa 1400 euros, mas o preço que inclui um relógio inteligente.