É já na próxima sexta-feira que o Watch GT 2 da Huawei chega às lojas de todo o mundo (exceto as americanas, claro) e as boas notícias são bastantes. A primeira geração deste dispositivo chegou em Outubro do ano passado e vinha com omissões tão graves que a análise recebeu o título " Será mesmo um SmartWatch? "

Ora, o novo Huawei Watch GT 2 é mesmo um relógio inteligente, disso não sobram dúvidas. Espreite a análise em vídeo.

Desta vez, os maiores destaques vão para o aspeto, já que o vidro do mostrador deixou de ficar sob uma moldura metálica sem qualquer utilidade, também para a autonomia que atinge com facilidade uma semana de utilização, mas principalmente para outros dois aspetos:

- Graças à ligação por Bluetooth, permite atender chamadas e falar ao telefone... mas através do relógio!

- Passou a ser possível controlar todos os aspetos relacionados com a música que estamos a ouvir.

Há também novidades ao nível da atividade física, com mais desportos e treinos disponíveis, mas também mantém características muito interessantes, como a facilidade com que se troca de bracelete, a integração de GPS e a qualidade da app companheira nos telemóveis, que tem informações muito interessantes no que diz respeito à monitorização da qualidade do sono o seu utilizador.

O preço recomendado é de 250 euros, mas online já é possível encontra-lo a preços mais em conta .