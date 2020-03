Faz seis meses que o Watch GT2 da Huawei foi posto à venda. Quer saber que tal ele se comporta após meio ano de uso?

Na altura em que a segunda geração de relógios inteligentes da Huawei foi lançada, já os Estados Unidos estavam a apertar o cerco à fabricante chinesa. No entanto, e ao contrário do que se passou (e passa) com os telefones, os smartwatches da Huawei não sofreram com a polémica. E vendem bem. Tanto assim que o Watch GT2 é o relógio inteligente que mais vende na Amazon espanhola.

E há boas razões para tal. Veja todos os argumentos, contra e a favor, no vídeo.

Sublinhe-se ainda que o Watch GT2 celebra seis meses de vida na mesma altura em que a Huawei se prepara para lançar uma atualização a este dispositivo. Pelo menos é isso que dizem os rumores, que garantem que no dia 26 deste mês vai ser lançado o Huawei Watch GT2e. Por enquanto, como nada é oficial, ainda nada se sabe em conreto sobre o que aí vem, mas serie muito bom que aquele "e" depois do GT2 significasse "eletrocardiograma". Veremos se assim é.

Já agora, e apesar de o GT2 ser merecedor de muitos elogios, se está à procura de uma coisa ainda melhor, recomenda-se o Samsung Galaxy Active 2.

Custa pelo menos mais 100 euros , do que o GT2 da Huawei, mas é outro campeonato.