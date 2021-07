© Ikea / Direitos Reservados

Foi há quase dois anos que tudo começou. Na altura, o que a gigante sueca lançou foram duas colunas com um aspeto furtivo.

Ambas estão ainda à venda. Uma vem mal-disfarçada de suporte para livros e a qualidade de som não é a melhor. Na outra, no entanto, a camuflagem funciona a 100% uma vez que é, ao mesmo tempo, um candeeiro e uma boa coluna sem-fios.

Ora, é esta quinta-feira que vai chegar ao mercado um novo membro desta família Symfonisk. O terceiro fruto da parceria entre a IKEA e a Sonos, uma marca especializada em equipamentos áudio.

Desta vez, a coluna vem disfarçada de moldura. Põe-se numa parede (ou num outro sítio qualquer) e da tela vem música. Sem fios.

Cada uma custa 199 euros e já vem com um painel, ou se preferir, um quadro incluído. No entanto, se quiser algo com um aspeto diferente, há outros 12 paineis por onde escolher.

É uma coluna mono, mas quem comprar um par, pode optar pelo som em estéreo. Outra alternativa, é espalhar várias destas Symfonisk pela casa para que a música chegue a todas as divisões.

É WiFi e é compatível com a tecnologia AirPlay. De resto, funciona também com iPhones e smartphones Android. É a partir deles, e da app da Sonos, que se controlam estas Symfonisk.

Encontra no vídeo acima, uma análise a esta nova proposta da IKEA.