Inteligência artificial recupera voz de Lennon para criar "última gravação" dos Beatles

Por Carolina Quaresma 13 Junho, 2023 • 10:23

Paul McCartney revelou, esta terça-feira, que a inteligência artificial ajudou na recuperação da voz de John Lennon para criar a "última gravação dos Beatles", que será lançada este ano.

"Era uma demo que John [Lennon] tinha, e na qual trabalhámos. Acabámos de a terminar", avançou McCartney numa entrevista à BBC, acrescentando que a canção será lançada ainda este ano.

A inteligência artificial permitiu "extrair" a voz de John Lennon de uma cassete e "torná-la mais clara". Depois, "a mistura foi feita normalmente".

"Tínhamos a voz de John e um piano que poderiam ser separados com inteligência artificial. Eles dizem à máquina: 'Esta é a voz. Isto é uma guitarra. Elimine a guitarra'", explicou o cantor, músico e compositor dos Beatles.

Nesta entrevista, Paul McCartney confessou ainda que a inteligência artificial "é assustadora, mas empolgante". "É o futuro, teremos apenas que ver onde isso nos leva", acrescentou.

McCartney não divulgou o nome do último tema da banda, mas, de acordo com a BBC, é provável que seja uma composição de Lennon chamada "Now And Then", de 1978.

Esta canção já tinha sido considerada para uma "reunião da banda" em 1995, mas acabou por nunca ser lançada.

Paul McCartney recebeu a gravação em 1994 pelas mãos da viúva de John Lennon, Yoko Ono. A canção era uma das várias que constava de uma cassete intitulada "For Paul" ("Para Paul"), que Lennon tinha feito pouco antes de morrer, em 1980.