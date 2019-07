© Direitos Reservados

Para quem vive em Espanha , no Reino Unido ou nos Estados Unidos o serviço Prime, da Amazon é muitíssimo interessante. Garante mesmo (em alguns casos) a entrega de encomendas no próprio dia. Ou no dia seguinte, na grande maioria.

Pena é que em Portugal não tenhamos acesso a isso. A Amazon de Espanha (que é considerada pela Sede como a que nos serve) não envia no dia seguinte para o nosso país. Qualquer cliente português tem acesso ao envio gratuito de encomendas acima de 29 euros, mas tem que esperar dois ou três dias para que ela chegue. E não precisa de aderir ao Prime para ter direito a isso.

Ou seja, no nosso caso a adesão ao Prime só é interessante para se ter acesso aos descontos deste dia e pouco mais. A boa notícia é que o primeiro mês é grátis, por isso não custa nada aderir.

Aqui vai um guia passo-a-passo:

1 - Vá por aqui: https://www.amazon.es/amazonprime

2 - Clique em: "EMPEZAR MI PERIODO DE PRUEBA GRATIS"

3 - Clique outra vez em "EMPEZAR MI PERIODO DE PRUEBA GRATIS"

4 - Já está.

Claro que para isto é obrigatório ter sessão iniciada e uma conta conta com a Amazon. Se não for esse o caso, então é obrigatório fazê-lo. O processo é igualmente simples. Primeiro dá-se o nome e o email, depois é enviada para o mail uma palavra passe temporária. Em seguida continua-se o processo de registo, com a morada e os dados do cartão de crédito. Terminado isso, regressa-se ao processo de adesão ao Amazon Prime.

Quanto aos descontos do Prime Days, só perto das zero horas de segunda-feira é que a Amazon vai desvendar o que estará disponível. Seja como for há que ter em atenção que irão existir promoções de dois tipos:

- as "normais": que duram todo o dia, ou talvez até os dois dias.

- as "relâmpago" que estão disponíveis durante umas duas horas, ou até o stock esgotar. Estas promoções estão sempre a mudar e pode dar-se o caso de só estar interessado em algo que só estará com desconto às 18h.

A melhor estratégia, no caso destas relâmpago é ir espreitando o que vai ser disponibilizado e a que horas. E depois pôr um alarme para essa hora.

Assim que os primeiros descontos estiverem disponíveis, irão ficando aqui algumas sugestões de produtos que estão realmente em conta e são compras acertadas. Se quiser, pode usar o site camelcamelcamel para conhecer o historial de preços de um produto e perceber se é mesmo um bom negócio.

Por enquanto, o que se vai destacando está aqui:

- Robô aspirador - Eufy RoboVac 15C MAX

- Câmara de vigiância WiFi - Imou Cámara IP Exterior 1080P