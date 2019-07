© Direitos Reservados

Mas antes de falarmos sobre a atração principal, vamos a outras questões. Ou então veja o vídeo, que é mais rápido.

Olhando para especificações, o LG G8s é bestial. Tem um ecrã OLED, o processador mais rápido do mercado, uma quantidade generosa de espaço de armazenamento, e um slot microSD para quem precisar de ainda mais. Há ainda uma boa câmara para as selfies, principalmente se tivermos em conta o sensor ToF que a acompanha e abre a porta a funcionalidades nunca vistas.

O problema é que todas essas características boas esbarram em mau design. Coisas simples, como o facto do botão para ligar/desligar o ecrã estar incrivelmente mal colocado e obrigar a fazer ginástica sempre que se quer desligar o ecrã. Ou então em software fraquinho, como é o caso daquele com que a LG cobre o Android 9, com mas escolhas feitas de origem, como é o caso da gaveta de apps não estar ativa logo na configuração predefinida.

Mas de resto, há pouco a apontar. O CPU, ou SoC, se preferirem é um Snapdragon 855, o mais rápido que se encontra no mercado e o desempenho do G8s reflete isso mesmo. Talvez seja um pouco mais lento que outros topo de gama, mas diferença não é grande.

O ecrã é que podia ser um pouco mais luminoso. Debaixo de sol intenso não é tão fácil de ler quanto é, por exemplo, o do Huawei P30 Pro. A tela também não tem um sensor de impressões digitais, mas essa não me parece ser uma falha importante. A LG optou por manter o leitor de dados biométricos na parte de trás do telemóvel, onde não incomoda ninguém e esse funciona às mil maravilhas.

De resto, e no que diz respeito ao aspeto, o G8s não é absolutamente premium, mas anda lá perto. Os acabamentos são cuidados e a qualidade de construção parece boa. O vidro não é muito arredondado nos lados e destaca-se sobre a moldura metálica. Mas é a vida.

A parte de trás, que é quase um espelho está muito bem conseguida. Tanto, que quase que nem seria necessária uma câmara dedicada às selfies. A colocação do botão do power numa parte tão alta da lateral do telemóvel é que não faz sentido nenhum. Nenhum!

É preciso ter mãozinhas

Uma das grandes novidades trazidas por este equipamento é que pode ser controlado por gestos, sem tocar na tela. A LG chamou ao recurso "Gesto no ar".

Isso acontece com recurso a uma lente especial colocada ao lado da das selfies. Chama-se Time of Flight e o que ela faz é genericamente medir distâncias.

Por enquanto, o que o software da LG permite fazer é pôr o som da música, do Spotify, por exemplo, ou do Youtube, mais alto ou mais baixo. Também para tirar uma foto ao ecrã, ou abrir uma app pré-selecionada. Funciona ainda para atender ou desligar um telefonema.

O problema é que para além de ser praticamente inútil. É muito mais rápido chegar ao ecrã e dar-lhe um ou dois toques. Mais problema ainda maior é que é dificílimo controlar o telemóvel assim. Comigo quase nunca funcionou. É desesperante. E, repito, não serve para nada. Talvez o de pôr mais alto ou mais baixo tenha algum interesse, de resto zero.

No futuro, esta ideia até pode vir a ser interessante. Mas tem de ser muito mais fiável e mais rápida. E mais útil.

E nas fotografias também faz truques?

No que diz respeito às lentes ela até está bem servida. Há a principal de 12MP, uma grande-angular de 13MP e ainda uma telefoto, capaz de fazer zooms óticos, de 12MP.

Pena é que tudo isto somado não chegue. A lente principal tem uma abertura máxima de f/1.8 o que em teoria lhe permitiria tirar boas imagens em condições de pouca luminosidade. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática. As fotografias de dia, até são boas, mas depois cai a noite e com ela a qualidade das imagens obtidas pelo G8s. Aqui talvez a melhor notícia talvez esteja reservada para a gravação de vídeos. O LG G8s permite a utilização da estabilização ótica de Imagem quando grava em 4k desde que seja a 30fps.

Já com as selfies (que tem um sensor de 8MP) o que se destaca é a presença do sensor ToF que permite que o efeito de desfocar o fundo face ao protagonista da foto seja feito com muito mais intensidade criando um efeito mais impactante nas fotografias.

Contras

- Botão para desligar muito mal colocado

- Ecrã OLED pode ser difícil de ler (mesmo no max) ao sol

- Os "gestos no ar" são inúteis, mas mais importante: é bastante difícil de controlar

Prós

- Ecrã em modo espera colorido

- Animações não servem para nada, mas estão bem feitas

- Leitor de impressões digitais é rápido - bem colocado - e não perde por não estar no ecrã

- Ligação bluetooth aos headphones é constante. Nunca quebra.

- Saída 3.5mm para auscultadores



Conclusão

Ainda não é desta que a LG lançou um equipamento extraordinário. A construtora coreana tem tentado de várias formas pôr no mercado equipamentos inovadores e com o LG G8s também o tenta. Pena é que venha tentar resolver um problema que não existe. A ideia de não ter de tocar no ecrã para controlar o telemóvel até é boa, mas a implementação está longe de o ser.

De resto, eu até gostaria de dizer que o ecrã OLED ou a câmara fotográfica são argumentos suficientes para fazer esquecer as falhas, mas não são. Também nesses departamentos o G8s deixa a desejar.

É certo que em termos de desempenho e autonomia o telemóvel não se porta nada mal, mas tudo somado, ou a LG avança já para as promoções, ou então é fácil encontrar equipamentos semelhantes, ou melhores, por preços mais convidativos.