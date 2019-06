Apple Pay chega a Portugal. Mas só em alguns bancos

Tecnologia permite a atribuição de um número de conta único encriptado e guardado na área segura dos equipamentos da Apple © Dado Ruvic/Reuters

A partir de agora, o serviço Apple Pay vai estar disponível em Portugal. A Mastercard, o Crédito Agrícola, o N26, a Monese e o Revolut vão passar a oferecer aos clientes o serviço de pagamento da Apple.

Apresentado como uma solução para pagamentos mais fáceis e seguros, o serviço Apple Pay permite fazer compras em lojas, sites e aplicações através do iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac.

Para autorizar uma compra através da Apple Pay basta mostrar a impressão digital ou olhar para o dispositivo móvel (através do Face ID ou do Touch ID) ou através da palavra-passe ou do código pin do equipamento.

"Sempre que usa um cartão de crédito ou de débito na Apple Pay, os números desses cartões não são guardados no equipamento, nem nos servidores da Apple e esta tecnologia permite a atribuição de um número de conta único encriptado e guardado na área segura do equipamento. Cada transação é autorizada através de um código de segurança dinâmico, que é único e gerado especificamente para essa transação", explica a Mastercard, citada pelo Dinheiro Vivo

De acordo com a empresa, o Mastercard Digital Enablement Service (MDES), dispõe de tecnologias de pagamento - EMV, tokenização e criptografia - que asseguram a integridade da informação do cartão. Além de Portugal, a Apple Pay vai estar também disponível para quem tiver cartão Mastercard na Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Grécia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.