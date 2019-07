© Rui Tukayana / TSF

Para este artigo espreitamos duas soluções da Canon e uma da Sony. Em breve voltaremos a este tema, com mais propostas destas e de outras marcas. E fica já uma dica: embora haja smartphones com boas câmaras, há um dado que é fundamental para quem se filma a si próprio e se quer lançar enquanto Youtuber, ou Vlogger. É importantíssimo conseguir ver-se no plano. Só assim saberá se tudo está focado, se está tudo dentro do plano ou se alguma coisa está cortada. É a diferença entre gravar em muitos, ou poucos takes. Assim, todas estas sugestões têm um ecrã articulado que pode ser usado ao estilo selfie.

Canon 77D

A Canon 77D tem um preço muito interessante. Talvez seja um pouco grande demais para os standards atuais, mas quem não ligar muito a isso (e principalmente à ausência de 4K) então está aqui uma solução nada cara.

A favor da Canon 77D

- Preço

- Ecrã articulado, sensível ao toque e brilhante

Argumentos contra a Canon 77D

- Corpo grande para um sensor APS-C

- Não grava a 4K

- Autonomia

Sony A6400

A Sony A6400 consegue fazer excelentes vídeos e tirar ótimas fotos a partir de um corpo bem pequeno. O sensor é APS-C, mas a máquina não tem espelhos, o que permite que seja mais pequena. Às vezes encontra-se abaixo dos mil euros. Nessas alturas é um investimento muito mais razoável e justificável.

A favor da Sony a6400

- Qualidade das fotografias e dos vídeos é espetacular

- Filma a 4K

- Autofocus muito rápido

Argumentos contra a Sony a6400

- Não tem saída para headphones

- Ecrã inferior aos da Canon e a sua posição pode não ser a melhor



Canon EOS R

A Canon EOS R é a única full-frame neste comparativo e é aquela que tira os melhores bonecos. À noite então, é de longe a melhor. Mas quando o objetivo é fazer vídeos e vlogging, então há que pensar bem antes de comprar uma câmara assim tão cara.

A favor da Canon EOS R

- Full-frame!

- Qualidade das fotografias é excelente

- É a melhor a gravar a 1080

- A focar é muito rápida

- Ecrã excelente

Argumentos contra a Canon EOS R

- Faz um corte imenso quando filma a 4K

- Obriga a usar um adaptador para lentes ES

- Preço só para profissionais