E começamos este quinteto de dicas, pelos botões de navegação e a alternativa: navegação por gestos. Os Note 10 ainda não têm o Android 10, mas já é possível configura-los de forma a desaparecerem os botões no fundo do ecrã.

Sim, é possível ter ainda mais espaço disponível nesta enorme tela. Basta ir a Definições > Visor e Luz > Barra de Navegação.

Nesse menu é possível (e recomendável) alterar a ordem dos botões, para aquela que é usada por todas as fabricantes (menos a Samsung, duh) e também é aqui que se ativa a navegação por gestos. E há duas opções. Ou se usa a "sugestão de gestos" que deixa uma espécie de sublinhados nos sítios onde estavam os botões, ou então não se escolhe essa opção e o ecrã fica ainda mais limpinho. É a que recomendamos.

No vídeo em cima encontra as outras quatro dicas e/ou truques para tirar melhor partido do novo Galaxy Note 10, um smartphone que já aqui descrevemos em análise como o melhor Samsung de sempre .

Quanto às dicas o que vai encontrar no vídeo é a já explicada Navegação por gestos, a configuração do Ecrã Lateral", como dar mais funções ao botão lateral, também o que há a fazer para se usar a S Pen com o ecrã desligado e ainda uma última dica, o excelente Samsung Dex.