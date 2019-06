© Direitos Reservados / Apple

É só lá mais para o final do ano que vai ser posto à venda - e para Portugal ainda nem foram anunciados os preços - mas na configuração base, o novo Mac Pro deve rondar os seis mil euros.

Foi com esse valor em mente que a revista PC Guia se atirou para um artigo em que se propõe a construir uma máquina com especificações parecidas com a proposta da Apple e depois fazer as contas ao quanto ela custaria.

Tudo começa pelo processador, e como a marca da maçã trincada não revelou todos os pormenores sobre o Intel Xeon W que equipa o seu novo computador, a PC Guia teve que fazer alguma investigação e concluiu que o CPU talvez pertença à família Skylake e ande perto do W-2123.

Seguem-se os 32GB de memória RAM, depois um SSD com uma capacidade de armazenamento de 256GB. Aqui o jornalista Pedro Tróia escolhe o mais barato que encontrou à venda, mas recomenda um outro: o Western Digital Black, que é mais rápido.

Mais componentes: primeiro a placa de rede e depois a placa gráfica, que normalmente (depois do CPU) é aquilo que mais dinheiro custa num computador. Aparentemente a que vem de origem com o Mac Pro não se vende em lojas, mas segundo a PC Guia, por cerca de 350 euros encontram-se coisas muito parecidas.

A tudo isto junta-se ainda uma motherboard, uma fonte de alimentação e uma caixa.

Depois é pegar na máquina de calcular. Tudo somado, os componentes escolhidos pela PC Guia ficam por cerca 1800 euros. É mais de metade face aquilo que deverá custar a nova proposta da Apple.

Por outro lado, a comparação direta é injusta e talvez até impossível de fazer. Basta pensar no sistema operativo que seria diferente nos dois equipamentos. A Apple não deixa que o seu MAC OS seja utilizado em máquinas que não sejam fabricadas por si, portanto este computador estaria "limitado" ao Windows 10 ou ao Linux.

No entanto, olhando para estes valores, não deixa de parecer uma ideia muito tentadora.