Consegue "ouver"? Há uma "máquina" que pode fazê-lo por si

O processo desta máquina que junta o ouvir com o ver é todo ele muito informatizado e com recurso à programação, misturado com conhecimento de design, onde o ouvir e o ver dão lugar ao "ouver".

Um investigador na Universidade de Coimbra desenvolveu uma forma de transformar gravações de voz em composições tipográficas. Trata-se de uma "máquina de ouver", que venceu um prémio no Festival Internacional de Moscovo Typomania.

São letras que reagem a som.

Esta máquina de "ouver" foi criada no âmbito da sua dissertação de mestrado em Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

João Couceiro e Castro é estudante de mestrado e investigador no CISUC, o Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra.

Foi dele que saltou a ideia de criar esta máquina de "ouver", apoiada pelos professores Ana Boavida, Pedro Martins e Penousal Machado.

No fundo, é uma máquina que permite que as letras ganhem vida. Elas reagem e representam o som. Um projeto "simples e forte" como o que descreveu o suíço Niklaus Troxler, um dos elementos do júri na Rússia. Ana Boavida, professora e orientadora neste projeto sublinha o poder desta simplicidade.

Foi um poema que foi levado a concurso em Moscovo e que arrecadou a distinção.

A "máquina de ouver" gerou um vídeo onde se puderam "ouver" excertos do poema Cantiga dos ais, de Armindo Mendes de Carvalho, dito por Mário Viegas e retirado do arquivo da RTP.

A máquina permite que as letras ganhem vida © Direitos reservados

A aplicabilidade prática desta máquina de "ouver" é grande, mas para já não é esse o foco, refere o professor Penousal Machado. Ainda assim, é possível pensar em vários. Avançamos com um: imagine que estava a ouvir esta reportagem e ao mesmo tempo o texto que a acompanha neste site da TSF ia ganhando vida.

