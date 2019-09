Em direto: Apple revela iPhone 11 e outras novidades

Por TSF 10 Setembro, 2019 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Tim Cook deverá apresentar esta terça-feira o iPhone 11, sucessor do iPhone XR, com câmara tripla uma nova versão do sistema operativo (iOS 13, com dark mode). Antecipam ainda os rumores que serão anunciados o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, sucessores do iPhone XS e XS Max. Esperam-se novidades nos Apple Watch, Apple TV e ainda a já habitual surpresa "one more thing".

