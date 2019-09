© Rui Tukayana / TSF

A custa pelo menos 830 euros, os novos iPhone 11 são o modelo mais barato da nova geração de iPhones e por isso não é difícil adivinhar que serão aqueles que mais vão vender. Mas claro, com a quebra no preço também há características que se perdem. O caso mais evidente está relacionado com o sistema de câmaras que no caso do 11 se fica pelo sensor principal e pela ultra grande angular. Outra característica que vai com o dinheiro é a resolução da tela.

Mas perdem-se umas coisa e ganham-se outras: o ecrã é maior. A bateria também promete mais autonomia.

Pena é que o acabamento escolhido pela Apple para o 11 Pro não se repita no iPhone 11. Aqui as dedadas são muito mais evidentes do que no seu irmão mais caro.

Saiba tudo, assistindo ao vídeo.