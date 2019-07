Go64: Prepare-se para o App-ocalipse nos computadores da Apple

Por Rui Tukayana 17 Julho, 2019 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

É um facto da vida. Com o fim do suporte para as apps a 32bit, algumas das apps que estão instaladas em tantos computadores e portáteis por aí vão deixar de funcionar, para azar dos seus utilizadores.

Mas claro, para muitos desses programas bastará fazer uma atualização e tudo se resolve ainda antes de haver problemas. No entanto, para isso acontecer, quem desenvolve a app tem que ter criado a nova versão 64bit.

E é para ajudar a encontrar apps antigas e as suas novas versões que foi criada a Go64. Trata-se de uma ferramenta gratuita , que faz um scan bastante rápido ao conteúdo do computador para alertar o utilizador quais são apps que são baseadas em código mais antigo, ainda a 32bit.

Como resultado publica uma lista e aponta os problemas e o seu grau de severidade. O resto é com o dono do computador. Ou decide que a app vai à vida, ou procura a tal nova versão já pensada para o sistema operativo que aí vem, o macOS Catalina.

Mas se se tratar de uma aplicação fundamental para o seu trabalho (ou para o seu hobby) pode, evidentemente, fazer outra coisa. A atualização para o novo sistema operativo é facultativa e como tal, há sempre a hipótese de não atualizar o computador este outono e esperar mais uns meses, ou anos, até andar para a frente com as novidades.