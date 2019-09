Huawei anuncia Mate 30, mas não diz quando será vendido

Por Rui Tukayana 19 Setembro, 2019 • 14:39 Partilhar este artigo Facebook

Poucos dias antes do lançamento, já quase tudo se sabia acerca da nova família de telemóveis da Huawei, os Mate 30. Embora não fossem oficiais, conheciam-se as características e até o aspeto dos novos equipamentos: Mate 30 lite, Mate 30 e Mate 30 Pro.

O que não se sabia era quando estariam à venda, por quanto, onde e como funcionaria a instalação de apps (da Google, mas não só). É por aí que começaríamos, caso a Huawei o tivesse dito. Não disse. Nesta apresentação muita coisa ficou por explicar.

Quando vai ser posto à venda? E em Portugal? E como vai funcionar, sendo certo que não tem apps da Google? Fonte da Huawei portuguesa disse "até ao final do ano". Quanto ao preço, os 1099 euros são a referência para o Mate 30 Pro.

Vamos aquilo de que se falou.

Ao ecrã, a Huawei chamou "horizon" já que dos lados tem curvas muito pronunciadas. A continuação da tela para os lados é de tal ordem que a Huawei escondeu ali um botão virtual. Por exemplo, se quiser tirar uma selfie basta tocar nesse tal botão.

Ainda sobre o ecrã a fabricante chinesa sublinhou a "super-alta-resolução" de 2400x1176px.

No campo da fotografia também há inovações. O Mate 30 Pro vem com três lentes traseiras, mas duas delas são de 40MP e com um sensor maior do que os que são utilizados pelos concorrentes. São "super sensing" diz a Huawei. A ultra-grande-angular é mesmo apelidada de câmara cinematográfica.

Estas câmaras são também, de acordo com a Huawei, capazes de gravar a 7680 fotogramas por segundo. É muitíssimo mais do que os telefones concorrentes, mas aqui convém sublinhar que a forma como a fabricante chinesa consegue gravar desta forma não é a mais direta, inclui algum nível de interpolação.

O exemplo que foi mostrado retratava um colibri. Gravado a velocidade normal, era impossível ver as asas do animal a bater. Quando filmado com o Mate 30 Pro, todos os movimentos da ave eram visíveis. Magia? Veremos.

Quanto à lente das selfies ela vem acompanhada por tecnologia que lhe permitem fazer alguns truques interessantes. É o caso do AI Auto Rotate, que acompanha a direção dos nossos olhos para rodar automaticamente a imagem que estamos a ver. E tem ainda tecnologia que permite controlar o equipamento através de gestos: negar na internet por exemplo, sem tocar no ecrã.

Esta lente, como é capaz de avaliar os dados biométricos da face do utilizador, congeue fazer uma outra proeza: assim que por tras do utilizador autorizado aparece alguém que não é suposto ver, por exemplo um SMS, o software trata imediatamente de esconder o seu conteudo.

Mostrando que está atenta ao que diz a sociedade (e não apenas Donald Trump) a Huawei mostrou ainda duas capaz "vegan" que piscam o olho a quem tem essas preocupações.

Nesta presentação houve ainda tempo para anunciar uma série de novos produtos da Huawei. Um deles, aquele que merece um maior destaque "não é um televisor", disse o CEO da fabricante chinesa em palco. Mas claro que é uma TV. O que Richar Yu quis dizer é que "não quero que pensem nisto como uma TV", porque podem fazer com ela muito mais. Por exemplo, vai ser possível controlar uma série de produtos, coisas como



Quanto a características mais técnicas do telefone Mate 30 Pro, elas aqui ficam:

- Sistema Operativo: Android 10

- Processador: Kirin 990, 23% mais rápido do que o anterior

- RAM: 8GB

- ROM: 128GB e 256GB

- Bateria 4500 mah / carregamento superrápido a 40W / 27W sem-fios

- Certificado IP68

- Câmaras traseiras:

Principal: 40MP - f1.6, super sensing wide, com estabilização óptica de imagem

Ultra grande angular: 40MP - f/1.8 "lente cinematográfica"

Telefoto: zoom óptico de 3x - f/2.4 com estabilização optica de imagem

ToF

Outros detalhes: Grava a "em super super câmara lenta", a 7680 fotogramas por segundo, algo que mais ninguém consegue.

- Lente Selfies: 32MP f2.0, mas inclui uma série de tecnologia no notch. Desde sensores de profundadidade, a outros.

- Conectividade: tem 21 antenas para coisas como GPS, Bluetooth, WiFi, NFC e... 5G. Só para o 5G tem 14 antenas, diz a Huawei.

- um pouco menos do que 9mm de espessura

- 198g

(EM ATUALIZAÇÃO)