Foi em Paris que a Huawei desvendou mundialmente o P30 Pro, um smartphone com um conjunto de câmaras tão distinto que logo recebeu (com alguma justiça) o apelido de CameraPhone. Parte telefone, parte máquina fotográfica.

No entanto, justiça lhe seja feita, o Huawei P30 Pro vai para além disso e nem Donald Trump, e as suas sanções, foram capazes de atirar o P30 Pro ao chão. Meio ano depois do seu lançamento continua a ser dos melhores smartphones que há no mercado.

Acompanhe no vídeo esta (nova) análise, seis meses depois da primeira.