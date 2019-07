© Direitos Reservados

Até Bill Gates admite que a Microsoft falhou completamente o comboio dos telemóveis. O fundador da empresa diz mesmo que ter deixado a Google lançar o Android é aquilo de que mais se arrepende.

Mas isso não quer dizer que a gigante de Seattle não tente agarrar uma carruagem em andamento. E é isso mesmo que o atual presidente da empresa tem procurado fazer.

Há uns meses a Microsoft lançou, para os computadores com Windows 10, a app " O seu telemóvel ". Agora o que está a fazer é dar-lhe mais funcionalidades.

Na versão original ela já era capaz de se ligar ao telefone do utilizador para ver e responder a SMS. Também já permitia ver as fotografias. A novidade hoje é que nos computadores com a mais recente atualização do Windows 10, o programa passou a ser capaz também de mostrar todas as notificações que vão chegando ao telemóvel. Seja ela um alerta de chuva ou de uma nova mensagem no Whatsapp.

É de salientar que a aplicação "O seu telemóvel" para Windows 10 ainda não é perfeita. À exceção dos SMS, ainda não permite responder a essas tais notificações do WhatsApp, por exemplo, diretamente no PC sem ter de pegar no telemóvel.

Mas até isso está para breve. A Microsoft já admitiu que está a trabalhar a aplicação para que ela seja como uma espécie de espelho do ecrã do smartphone e permita fazer tudo no computador sem ter de pôr os olhos, ou as mãos, no telefone.