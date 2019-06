Microsoft lança um treinador de Powerpoints

© Beck Diefenbach / Reuters

De workshops, passando por ações de formação, até palestras ou keynotes em grandes fóruns há quem consiga cobrar milhares de euros aos organizadores deste tipo de eventos. E não é preciso ter o dom da palavra de Barack Obama.

Pub Pub

Pelo menos, a Microsoft acha que não e por isso está a preparar-se para lançar um serviço que pode dar uma ajuda a quem quer fazer uma comunicação num qualquer congresso e gostaria de estar o mais à vontade possível.

O que a criadora do Office está a ultimar... é a integração de um sistema de Inteligência Artificial no Powerpoint. O objetivo é que na altura dos ensaios, depois dos slides estarem prontos, mas ainda durante o treino para a apresentação, aí a inteligência artificial ativa o microfone do computador e põe-se à escuta:

Na prática, o Treinador de Apresentações vai estar atento ao ritmo e às palavras utilizadas para encher o discurso enquanto se está a pensar no que se vai dizer depois. Vai ainda sinalizar hesitações e gaguejos para que o utilizador saiba onde é que o discurso ainda está a patinar.

Haverá ainda alertas para palavrões e expressões que podem ser consideradas ofensivas. Bem como para quando se passa demasiado tempo a ler diretamente dos slides.

No fim de cada treino o sistema mostra estatísticas acerca do desempenho.

A ferramenta vai ser lançada nos próximos dias, mas por enquanto apenas em inglês. Se correr bem, lá mais à frente, o português poderá ser incluído, mas como Portugal é um mercado muito pequenino... o sotaque brasileiro vai ter prioridade.