Um design moderno e disruptivo, com mais atualidade nacional, mais desporto e mais notícias do mundo. Com novos conteúdos e com os olhos no futuro. Com mais e melhor opinião para ler e/ou ouvir, com mais multimédia, com uma programação para todos os gostos e estados de espírito. Todos estamos - e somos - cada vez mais digitais. E tal como o mundo, a TSF evolui ao ritmo da mudança. Por isso, nasceu um novo site que, mais do que uma página de notícias, é a cara de uma rádio verdadeiramente digital. A TSF é uma rádio que se ouve, que se vê e que se lê quando, como e onde se quiser.

Um site de informação e uma rádio digital num único sítio. Agora pode construir a sua TSF e desfrutá-la ao seu ritmo. Faça a sua playlist de programas e ouça quando e onde quiser. Veja os vídeos que marcam a atualidade nacional e internacional. O melhor do Governo Sombra e os artigos que o ajudam a enquadrar e a perceber melhor o país e o mundo.

A informação viaja mais rápido do que nunca e, num mundo em que os conteúdos se tornam virais numa questão de segundos, encontrar fontes de informação velozes e confiáveis tornou-se imperativo.

São já 31 os anos que a TSF conta. E, tal como até aqui sempre fomos até ao fim da rua ou até ao fim do mundo, queremos fazê-lo ainda melhor, ainda mais rápido e de forma mais digital do que nunca.Mais e melhor opinião para ler e/ou ouvir. Com Daniel Oliveira, Fernanda Câncio, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, Fernando Ribeiro, Rodrigo Tavares, José Cutileiro, Ricardo Alexandre e Anselmo Crespo.

O novo site da TSF propõe-se a isso mesmo: maior velocidade, mais rigor, mais interatividade, esteja onde estiver.

Está em casa ou no trabalho? Consulte no computador.

Está a navegar na Internet no tablet ou telemóvel? Pode encontrar o novo site também na nossa app.

Está na rua? Não se preocupe, as nossas notificações push certificam-se de que sabe sempre tudo o que é preciso.