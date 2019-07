O mundo visto do céu. As melhores imagens dos "Drone Awards"

Estão apurados os vencedores da segunda edição dos "Drone Awards".

Por Ana António 23 Jul, 2019 • 18:06

É o segundo ano em que decorre a competição "Drone Awards", os prémios atribuídos anualmente pela Associação italiana Art Photo Travel às melhores imagens aéreas. Na edição de 2019 foram submetidas 4500 fotografias por fotógrafos de 107 países.

O grande vencedor, com o prémio "Fotografia do ano" foi o polaco Jacek Deneka, com a imagem "Um cardume de peixes coloridos", que retrata, na realidade, uma competição de esqui na Polónia, durante o festival "Bieg Piastów".

A competição tem sete categorias a concurso: Abstrato, Natureza, Pessoas, Desporto, Vida Selvagem, Urbano e Vídeo. Nesta fotogaleria pode ver os vencedores das categorias de fotografia. O vencedor da categoria "Vídeo" foi o norte-americano Alex Chacon, com o registo "Bolívia de Mota e Drone" .

As imagens vencedoras serão integradas na exposição "Sky's the Limit", que terá lugar em Siena, em novembro de 2019, no âmbito do Festival de Fotografia de Siena, em Itália.

Os "Drone Awards" regressam para o ano, a competição está aberta a profissionais e amadores .