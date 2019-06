ZenBook Pro Duo © Facebook/Asus

TSF Por 03 Junho, 2019 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Terminou no passado sábado uma das maiores feiras de tecnologia, a Computex , onde foram apresentadas as tendências do mundo tecnológico.

Pub Pub

De entre várias apresentações, houve um conceito que parece estar a marcar pela sua extravagância: um portátil com dois ecrãs. Esta é uma proposta avançada pela Asus e, também, pela Intel, que promete vir a melhorar a produtividade dos computadores.

O ZenBook Pro Duo é a proposta avançada pela Asus. O ecrã principal tem 15 polegadas, um formato de 16:9 e uma resolução de 4K. Com a mesma resolução e um formato de 32:9, o ecrã secundário localiza-se na base do computador, em cima do teclado.

O segundo ecrã pode ser usado como um painel de apoio ao ecrã principal, pode servir como um segundo ecrã, permitindo a visualização de conteúdos independentes, ou ser, simplesmente, uma extensão do ecrã principal.

Por enquanto ainda não é conhecido o preço ou a data de lançamento, mas a tecnológica garante que estará disponível depois do verão. Sabe-se, ainda, que a Asus terá disponível uma versão mais económica deste ZenBook Pro Duo: um computador mais pequeno, com funcionalidades mais modestas, onde os dois ecrãs se mantêm.

No Honeycomb Glacier, modelo avançado pela Intel, para além dos dois ecrãs, este computador conta com outra inovação: o segundo ecrã pode estar inclinado. Assim, este não precisa de estar necessariamente alinhado ao teclado. O portátil desdobra-se em três, tornando possível alinhar a tela principal ao nível dos olhos.

A tela principal tem 15,6 polegadas, enquanto que a secundária conta com 12,3 e 1920x720 píxeis. O segundo ecrã partilha a base inferior com o teclado, pelo que tem uma forma mais retangular. Este pode ser usado para comparar informações, ou aceder a menus adicionais.

Outra das funcionalidades deste portátil é uma câmera de rastreamento ocular da Tobii. Esta tecnologia permite ao utilizador mudar automaticamente de ecrã, para isso basta olhar para ele.

O Honeycomb Glacier é apenas um conceito. No entanto, a Intel está já a trabalhar com alguns fabricantes para implementar esta tecnologia em portáteis.