© The Verge / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 10 Agosto, 2019 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda antes da análise do Mundo Digital, espreitamos o que dizem alguns sites internacionais sobre os novos topo-de-gama da fabricante coreana. São algumas dessas opiniões (ainda não muito definidas) que revelamos em pormenor no vídeo em baixo.

Pub Pub

No texto que publicou online, o Engadget começa por sublinhar que este ano a Samsung quis chegar a um número maior de potenciais clientes e foi por isso que lançou dois modelos do Note 10. O modelo maior, o plus, tem um ecrã OLED de 6,7 polegadas e para não afugentar as pessoas que acham isso um exagero a Samsung lançou também um outro de 6,3".

Pub Pub

Uma primeira nota positiva vai para o furo relativo à lente das selfies que desta vez fica no meio do topo do ecrã, uma posição que o Engadget sublinha ser menos intrusiva do que num dos cantos.

Também num veredicto preliminar, o Tech Radar afirma que antes de se pré-encomendar convém ter na ideia que se trata de um telefone enorme, com um preço a condizer. Tem é tudo o que é tecnologia de topo.

Entre os dois tamanhos, Dieter Bohn do The Verge é daqueles que confessa estar mais enamorado pelo Note 10 mais pequeno e diz que quem procura uma caneta, mas não quer um telefone massivo então vale a pena ir à loja espreitar. Este site destaca a tecnologia DeX. O The Verge diz mesmo que este sistema é talvez aquilo que mereça um grau de excitação mais elevado. Trata-se de uma interface que até agora permitia ligar o Note a um monitor. Mas nesta nova geração Galaxy Note 10 há apps para Windows e Mac que permitem que o telemóvel se possa ligar a um computador e controla-lo a partir dali.

O Pocket Now explora também a tecnologia que se encontra na S Pen para dizer que os novos Note 10 têm um sistema de indexação e de reconhecimento de escrita que, desde que não se escrevam gatafunhos, permite que se possam fazer buscas acerca do conteúdo de cada uma das notas.

Quem também teve acesso em primeira mão ao Note 10+ foi Marques Brownlee que diz que é um telefone que faz tudo. Relativamente ao Note 10 afirma que se trata de um telefone excecional para quase toda a gente. Até a forma como ele encaixa na mão é elogiada.

Mas há mais, muito mais para conhecer no vídeo ali em cima.