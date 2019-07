"Pedimos desculpa." Problemas que afetaram Facebook e Instagram estão resolvidos

Os problemas que afetaram as redes sociais foram sentidos sobretudo na Europa Central, nos EUA e no Brasil © Dado Ruvic/Reuters

O Facebook anunciou, esta madrugada, que os problemas que foram sentidos esta quarta-feira nos seus sites e aplicações já foram resolvidos.

Pub Pub

A partir das 14h45 desta quarta-feira, as redes sociais Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e Twitter estiveram com erros de funcionamento a nível mundial. Nos casos específicos de Facebook, Messenger e Instagram, os problemas estiveram sobretudo relacionados com o carregamento e apresentação de imagens.

As zonas com mais relatórios de erro apresentados foram a Europa Central, os Estados Unidos da América e o Brasil.

Esta quinta-feira, tanto o Facebook como o Instagram fizeram questão de esclarecer que a situação já está resolvida, através de publicações nas suas páginas de Twitter.

"Algumas pessoas e empresas tiveram problemas em carregar ou enviar imagens, vídeos e outros ficheiros nas nossas aplicações e plataformas. O problema já foi resolvido e devemos estar de volta a 100% para todos. Pedimos desculpa pelo incómodo", lê-se na nota publicada pelo Facebook.

""Estamos de volta!", escreveu o Instagram, que também pediu desculpa aos utilizadores pelos problemas registados.