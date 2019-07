© Ishan Agarwal / Twitter / Direitos reservados

Por Rui Tukayana 13 Julho, 2019 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estamos em 2019 e as margens negras à volta dos ecrãs estão cada vez mais finas. As imagens que foram reveladas mostram que o Note 10 é um campeão nessa competição. As bordas laterais são quase invisíveis. Falta ainda conquistar o topo e o queixo, mas lá chegaremos.

Pub Pub

Pub Pub

Por outro lado, são também imagens que mostram a Samsung está agora a correr atrás da Huawei no que diz respeito às cores do equipamento e à disposição vertical das lentes traseiras.

Também já se conhece o aspeto do Samsung Galaxy Note 10+. É maior e tem mais sensores na parte de trás.

DATA DE LANÇAMENTO

O Galaxy Note 10 vai ser revelado a 7 de Agosto. Aqui há zero dúvidas.

ESPECIFICAÇÕES (ainda são rumores)

Samsung Galaxy Note 10

- Ecrã 6,3"

- CPU: Snapdragon 855 (Exynos em algumas regiões)

- Pode ter uma versão 5G

- Leitor de impressões digitais no ecrã

- Câmara normal + telefoto + grande ângular

- Opções: 256GB e 512GB

Samsung Galaxy Note 10+

- Ecrã de 6,75"

- CPU: Snapdragon 855 (Exynos em algumas regiões)

- RAM: 8GB ou mais

- Terá uma versão 5G

- Leitor de impressões digitais no ecrã

- Câmara normal + telefoto + grande ângular + ToF

- Opções: 256GB, 512GB e 1TB

PREÇOS

Ainda não há confirmação oficial, mas os dados mais recentes apontam para que o Samsung Galaxy Note 10 custe menos do que mil euros. Já o Samsung Galaxy Note 10 + deve ficar nos €1150. Isto nas versões mais básicas, claro.

RUMORES / LEAKS

13 Julho 2019: Aparecem online mais imagens do Note 10

São imagens que confirmam as publicadas anteriormente. Apenas mostram o equipamento de outros ângulos.

10 Julho 2019: Leak de imagens oficiais

Aconteceu aquilo que a Samsung menos queria. Já foram vertidas para a net imagens com aspecto muito oficial daquilo que vai ser a família Galaxy Note 10. Confirmam o furo no ecrã para a lente das selfies e a quase ausência de bordas laterais. No caso das imagens obtidas pelo site Winleaks, vê-se também a presença do sensor ToF no Note 10+. Há ainda uma imagem retirada do FCC (a ANACOM dos Estados Unidos) que mostra que o Note 10 não terão entrada minijack.

01 Julho 2019: Temos data

A Samsung marcou para 7 de Agosto um "evento Unpacked". É impossível que não seja para a apresentação da próxima geração destes smartphones. Também devem aparecer uns relógios.

12 Junho 2019: Primeiros "renders" não oficiais

Surgem na net imagens baseadas nos primeiros rumores que vão circulando. Primeira nota: não vão ter entrada minijack. Segunda: só o Note+ (ou Pro) é que terá um sensor Time of Flight na câmara principal.

O "botão Bixby" deverá desaparecer.