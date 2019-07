Por Rui Tukayana 25 Julho, 2019 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Mas isso não tem impedido a marca japonesa de lançar câmaras. E até de apresentar máquinas que são tão originais, que é difícil encontrar quem faça o mesmo tipo de propostas.

Desta vez, no entanto, e com a Sigma FP, a marca foi mais conservadora. Não deixa é de ser a câmara full-frame mais pequena do mundo e também a mais leve, já que pesa apenas 370 gramas.

Na parte de trás, tem um visor que ocupa quase todo o espaço disponível.

É anunciada como uma "full-frame de bolso", ou seja, apesar do tamanho lá dentro está um sensor grande que consegue apanhar mais luz enquanto tira as fotografias e, com isso, até o contraste fica a ganhar com maiores pormenores nos tons mais escuros.

O tal sensor é de 25 Megapíxeis e as lentes que se podem usar diretamente na FP são as L-Mount, um encaixe anunciado recentemente e concebido numa parceria entre a Leica, a Panasonic e a sigma.

O anúncio feito pela marca japonesa só deixou duas coisas de lado. O preço, e a data em que será posta à venda.