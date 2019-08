Por Rui Tukayana 06 Agosto, 2019 • 23:03 Partilhar este artigo Facebook

É neste equipamento de proporções imensamente generosas que, todos os anos, a Samsung encaixa mais tecnologia. Desde o processador até ao ecrã tudo é revisto a cada nova geração deste equipamento. E desta vez não será diferente.

O lançamento oficial está marcado para as nove da noite desta quarta-feira, por isso já não sobram muitas horas para fugas de informação e rumores, mas mesmo assim os leaks ainda vão pingando.

Preços e disponibilidade para Portugal

Os mais recentes até têm carimbo português: a Worten diz que chegará às lojas nacionais a 23 de Agosto e que vai ter preços entre os 980 e os 1200 euros.

Veremos se se confirmam esses dados.

Dois modelos, dois tamanhos

Certo, cada vez mais certo mesmo, é que desta vez (à semelhança do que aconteceu com o Galaxy S10) a Samsung vai apostar em dois tamanhos. a fuga de informação mais recente confirma-o. E a fonte é mesmo a Samsung que viu material publicitário ser partilhado online antes do tempo.

Assim, vamos ser brindados com o Samsung Galaxy Note 10 (de 6,3 polegadas) e Samsung Galaxy Note 10+ (de 6,8 polegadas). Para que se tenha uma referência, o modelo do ano passado tinha um ecrã de 6,4".

Dois tamanhos permitem várias versões

Estas diferenças no tamanho permitem nuances no interior. Por exemplo, estima-se que o Note 10 tenha uma bateria de 3500 mAh, carregamento de bateria sem-fios a 12W, 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento.

Já o Note 10+, maior, terá uma bateria de 4300 mAh, carregamento sem-fios mais rápido (a 20W), 12GB de RAM, e até 256 GB para armazenamento. Aqui a diferença é que este equipamento deverá ter ainda um slot para cartões microSD. Deverá também ter tecnologia de carregamento rápido (com-fios) de 45W.

O ecrã vai ter um "fuínho"

A fuga de informação mais recente confirma também que a tela deverá ser arrendondada nos lados e com uma borda superior muito fina. Fica também certo que os Note 10 terão apenas uma lente (de 10MP) para as selfies e que essa câmara vai materilizar-se num furo no centro do topo do ecrã.



S Pen com truques novos

De acordo com a publicidade partilhada online, a nova geração da caneta que há uns anos tornou os Note tão especiais vai incluir "gestos no ar" e permitir a troca entre as várias câmaras.

E por falar em câmaras...

A câmara principal deverá ser composta por um triplo-sensor. A principal será de 12MP capaz de variar entre f/1.5 e f/2.4 de abertura. Haverá também uma grande angular de 16MP e ainda uma lente de telefoto (2x) de 12MP. A tudo isto deve aliar-se um sensor ToF, que ajuda a colocar profundidade nas imagens obtidas.

Para o fim, fica uma surpresa de última hora

Ainda de acordo com o material promocional, ao que tudo indica os novos Note 10 vão incluir microfones capazes de fazer zoom ao som. Isso mesmo. Aproximação áudio. Esse zoom funcionará durante as gravações vídeo e vai dar mais ênfase a quem estiver focado.