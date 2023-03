Intervenção inédita. Lentes intraoculares colocadas em pinguins diagnosticados com cataratas

© Patrick Hertzog/AFP

Por Margarida Serra e Rui Oliveira Costa 15 Março, 2023 • 17:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três pinguins-imperador diagnosticados com cataratas receberam lentes intraoculares personalizadas para melhorar a visão. A intervenção foi realizada com sucesso por veterinários em Singapura.

A equipa apercebeu-se que os animais, todos com mais de 20 anos, moviam-se com dificuldade, como se não conseguissem ver o que estava no seu caminho, explicou a veterinária Ellen Rasidi à CNN.

As três aves foram diagnosticadas com cataratas, uma doença ocular que afeta humanos e animais, e a partir daí foi desencadeado o processo. A operação aconteceu há dois meses e agora é possível dizer que os pinguins conseguiram recuperar totalmente.

Ouça as explicações. 00:00 00:00

Gladys Boo, oftalmologista veterinária que participou nas cirurgias, revela que este facto é "um marco na medicina veterinária". As lentes à medida foram encomendadas a uma empresa alemã.

"Sendo uma espécie maior, os pinguins-imperador têm olhos suficientemente grandes e estáveis para manter as lentes personalizadas no lugar, por isso decidimos seguir este procedimento, o primeiro a nível mundial, para melhorar a sua visão em vez de remover a catarata", descreve a especialista.

Outros três pinguins-de-humboldt também foram submetidos à cirurgia que foram bem sucedidas.

A oftalmologista revela que a cirurgia é especialmente complicada para os pinguins, já que têm uma terceira pálpebra que os protege debaixo de água e tende a fechar-se durante a operação.

No pós-cirurgia, os pinguins tiveram de permanecer fora de água e foi-lhes administradas gotas oftalmológicas duas vezes por dia.

Os animais voltaram a andar normalmente e regressaram à colónia Jurong Brid Park, conhecida pelo envolvimento em diversos processos de tratamento de aves. Foi lá que Jary, uma ave calau de grande porte, foi curada de um cancro e colocaram-lhe uma prótese para substituir o bico que teve de ser amputado.