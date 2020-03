IPO de Lisboa identifica novos genes de cancro familiar

Clínica de risco do cancro familiar do IPO © Natacha Cardoso/Global Imagens

Seis equipas de investigadores do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa identificaram novos genes de cancro familiar, que podem ajudar a prevenir, diagnosticar e tratar cancros hereditários.

"Conhecendo-se a essência destas alterações, podemos procurá-lo num elemento da família e isso ajuda-nos a compreender os mecanismos das doenças, a forma como as células se malignizam a partir de determinada alteração genética", explica João Oliveira, presidente do IPO de Lisboa.

Durante seis anos, seis equipas de investigação do IPO de Lisboa dedicaram-se ao estudo e investigação de novos genes e de alterações genéticas responsáveis por alguns tipos de cancro familiar e individual, como o cancro do cólon e reto, cancro da mama e do ovário, cancro da próstata, tumores endócrinos e melanoma.

Em declarações à TSF, o presidente do IPO refere que o conhecimento adquirido na investigação sobre cancros hereditários ajuda também a conhecer melhor os cancros esporádicos, abrindo novas linhas de investigação.

Além de poder ajudar a diagnosticar a doença geneticamente, as conclusões do estudo permitem vigiar os cancros hereditários, já que "conhecendo-se a "penetrância" do problema genético, conhecendo-se a intensidade com que esta tendência genética se manifesta, é possível delinear programas de vigilância mais adequados a estas pessoas e que possam conduzir a tratamentos mais precoces e eventualmente profiláticos".

João Oliveira explica que os resultados do estudo do IPO de Lisboa ainda estão longe de aplicações clínicas, mas garante que as equipas têm feito "grandes progressos".