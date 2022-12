© iRobot / Direitos Reservados

Um robô aspirador que também lava o chão não é propriamente uma novidade. No entanto, o iRobot Roomba Combo J7 é um equipamento claramente diferente face aos seus rivais uma vez que consegue fazer um truque de engenharia e deixar meio mundo de boca aberta.

Mas antes disso, um pouco de contexto: com a exceção do novo iRobot, todos os têm a mopa na parte de baixo do equipamento.

O problema são os tapetes e alcatifas. Quem tem um desses robôs arrisca-se a chegar a casa e perceber que o dispositivo passou o esfregão molhado por cima da carpete e porque a esfregona estava suja, ainda sujou a tal carpete.

Há, no entanto, outros robôs-aspiradores/esfregonas que procuram evitar esse cenário levantando uns milímetros a mopa. O problema é se o tapete for alto. Aí o problema repete-se.

Ora, foi para evitar tudo isso que a iRobot desenvolveu o Combo J7. Neste, a esfregona está numa plataforma que repousa no topo do robô e só depois de aspirar os tapetes, carpetes e alcatifas é que o equipamento faz o tal truque de engenharia.

Com recurso a braços mecânicos, a plataforma com a mopa é trazida para o fundo do robô e assim sim, ele começa a lavar o chão.

Feitas as contas o iRobot Combo J7 é um equipamento engenhoso, mas não deixa de ter as suas falhas.

No vídeo acima encontra uma análise completa.