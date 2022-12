IVAucher, guerra, Mundial, saúde e Coldplay. Eis os mais procurados do Google em 2022

© Photo by Brett Jordan on Unsplash

O IVAucher, a guerra na Ucrânia, o mundial de futebol e até os Coldplay. Estes foram alguns dos termos mais procurados no Google ao longo deste ano. De acordo com a lista completa a que a TSF teve acesso, os portugueses andam também preocupados com a saúde.

A expressão "Dr. Google" sai reforçada de 2022. Este ano, uma das perguntas que mais se fez ao motor de busca foi: "O que é uma vasectomia?" Mas, se os filhos, ou a impossibilidade de os ter encheu a cabeça dos portugueses, também a morte andou nos nossos pensamentos. Uma morte ecológica, porque em vez de cremação, os portugueses perguntaram ao Google "o que é uma aquamação?"

A guerra na Ucrânia não podia passar ao lado destas questões e no topo das perguntas está ainda "o que é NATO?" e "o que é um oligarca?"

No entanto, nem sempre fomos ao Google perguntar o que é, houve alturas em que fomos perguntar como: como aderir ao Autovoucher, como funciona o IVAucher, como receber os 125 euros, como mudar para o mercado regulado e como ajudar a Ucrânia.

Às vezes, não é bem uma questão que temos para fazer e queremos só saber mais. Aí termos como Wordle, Rússia, Ucrânia, Mundial 2022 e certificado digital ficaram no Top 10. O mesmo aconteceu com alterações climáticas e, como não poderia deixar de ser, o concerto mais procurado dos últimos tempos foi: Coldplay, em Coimbra.